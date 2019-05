Pedro Moral confesó que recibió contrato para 'El Artista del Año' [VIDEO]

Pedro Moral reveló que la producción del programa de Gisela Valcárcel le ofreció ser parte del elenco.

Pedro Moral reveló detalles de su relación con Sheyla Rojas en una segunda edición para 'El valor de la verdad'. Allí reveló no sólo las desafortunados sucesos junto a la exchica reality, sino también la gran oportunidad laboral que surgió a causa de la polémica cancelación de su boda.

"Lo que nadie sabe es que me llamaron para el programa de la persona que celebró con la señorita Rojas (Gisela Valcárcel). Me propusieron salir a cantar. Me parecía raro porque esta persona había hablado mal de mí. Me propusieron ser concursante. La cifra era muy interesante, por eso me parecía muy raro y me querían porque me querían", confesó el empresario.

Según Pedro Moral, había acordado con Sheyla Rojas que después de anunciar el fin de su relación no reaparecerían en la pantalla chica a dar mayores detalles; sin embargo, ella celebró con la conductora de 'El Artista del Año' la bienvenida a la soltería.

"La semana pasada vi que con la rubia de su canal celebraron, supuestamente, que no se casaba", relató al inicio de 'El valor de la verdad'.

El empresario estuvo a punto de estampar su firma en el jugoso contrato, pero su padre intervino y le aconsejó rechazarlo, por lo que renunció a ser parte del elenco del exitoso programa de America TV.

"Tengo el contrato y todo. Estaba animado y todo porque dije: 'Voy a ir a su canal y voy a mostrarme. Pero luego mi papá me hizo entender todo esto y le di la razón. Entendí y desistí. No volví a contestar y los bloqueé",sostuvo.

