Jaden Smith se pone en la piel de Kanye West en serie antológica

Jaden Smith, hijo del famoso actor Will Smith, vuelve a dar de qué hablar, pues se convertirá en el nuevo miembro de la extravagante familia Kardashian.

Para aclarar las dudas, el rapero de 20 años no se casará con ninguna de las hermanas del clan, solo se trataría de una de sus interpretaciones en la serie Omniverse, donde dará vida a un joven Kanye West.

Como se sabe, Jaden es amigo del esposo de Kim Kardashian y de Kylie Jenner. Al parecer, ese acercamiento le servició para el que West lo elija.

Aún no hay mucha información sobre Omniverse, según dio a conocer Deadline, el proyecto será una serie limitada antológica de media hora de duración por episodio donde se explorará el concepto del "ego" a través de varias versiones de West con Jaden Smith como protagonista, y el coreano Lee Sung Jin como guionista.

Asimismo, Smith y Sung Jin serán los productores ejecutivos, junto a West y su actual manager, Scooter Braun, quien también se ocupa de las carreras de Justin Bieber y Ariana Grande.

Cabe mencionar que el cantante de 41 años ya había participado en distintos proyectos audiovisuales, pero esta será su primera vez como productor de televisión. El piloto de esta antología será su tercero, pues ya había hecho dos en 2007: una 'sitcom' para HBO y un programa de 'sketches' para Comedy Central llamado Alligator Boots. En los dos últimos años, participó en The Get Down y dio voz al personaje principal de la serie animada Neo Yokio.

"Omniverse no está ambientada en nuestro mundo ni trata sobre el Kanye West de nuestro mundo, y apuntamos a dar un nuevo giro a las realidades alternativas, a la percepción y a potenciar los límites de las narrativas de media hora", contó la pareja de Kim Kardashian.