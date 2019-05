Estrella Torres dejó en 'shock' a fans al exponer marca en zona íntima

Estrella Torres sedujo a sus seguidores de redes sociales, luego de publicar una fotografía en su paso por Cancún, México. La pareja de Tommy Portugal lució su figura en un colorido bikini, pero detalle en la imagen emocionó a sus incondicionales.

En una reciente difusión de Instagram, la exintegrante de 'Corazón Serrano' hizo alarde de sus medidas en una ropa de baño rojo; sin embargo, los fanáticos de la cantante se percataron de un tatuaje de una bailarina en su espalda.

En la imagen se observa a Estrella Torres en un piscina, bebiendo un refresco y su mirada seductora que fijó en el lente de la cámara. ¿Fue Tommy Torres quien tomó la fotografía? Aunque la artista no lo haya mencionado, usuarios aseguran que la pasó de maravilla junto a su novio, quien habría sido el autor de la instantánea que causó revuelo en Instagram.

"Lindo recuerdo de Cancún...Bendiciones para todos", fue el epígrafe que Estrella Torres utilizó para la imagen que le generó más de 2 mil 'likes', en cuestión de minutos de haberse difundido la imagen en redes sociales.

Pese a que no cuenta con una cantidad generosa de seguidores en Instagram, la intérprete de 'Sé que tú me extrañarás' genera diversas reacciones y es capaz de acaparar la atención de diversos portales de espectáculos con una sola imagen.

Hace unos meses, la pareja celebró en redes sociales su cinco años de relación. Los cantantes suelen compartir sus actividades cotidianas y profesionales en sus respectivas cuentas de Instagram.

"Mi amor, estoy feliz porque un día como hoy, hace 5 años, me pediste para ser tu enamorada y fue un día que nunca voy a olvidar. Ahora que han pasado cinco años, solo decirte que logré amarte tanto como nunca antes he amado a alguien. He aprendido, llorado, renegado, pero es parte de todo el amor que sentimos y cada vez se hace más fuerte y real", se aprecia uno de los mensajes que publicó Estrella Torres en su quinto aniversario de relación con Tommy Portugal.

Actualmente, Estrella Torres se encuentra en las filas de la agrupación femenina 'Puro Sentimiento', donde también se encuentran sus amigas Thamara Gómez y Kassandra Chanamé. A inicios de 2019, las artistas presentaban a una nueva integrante, se trata de Victoria Puchuri, quien estuvo en las orquestas 'Corazón Serrano' y 'El encanto de Corazón'.

Estrella Torres, Tommy Portugal y su tema 'Sé que tú me extrañarás'