Karol G deja el título de reggaetonera con su reciente disco [VIDEO]

Karol G es considerada como una de las cantantes más exitosas del reggaetón en la actualidad, logrando captar la atención de millones de fans en el mundo y vender sus temas en todos los charts musicales; sin embargo, la cantante no estaría muy contenta con el título de la 'reina del reggaetón' que le puso su pareja Anuel AA.

Recientemente la cantante colombiana encantó a sus fans con el estreno de su disco 'Ocean', el cual llegó a todos los mercados el viernes y tiene una intención en particular. Con este nuevo material, Karol G busca un radical cambio en su imagen artística para ser reconocida como "la cantante de música latina', según reveló en una reciente entrevista con Efe.

"Yo amo hacer canciones y disfruto todos los géneros, todos los ritmos, no soy la cantante de reggaetón, soy la cantante de música latina. Así quiero ser reconocida ahora", confesó la intérprete de "Mi cama", quien se hizo reconocida gracias a sus canciones de ritmos urbanos.

Canción inspirada en Anuel AA

La producción de Karol G cuenta con ritmos románticos y relacionados al género urbano, además figuran importantes colaboraciones con Maluma, Yandel y Anuel AA. El primer tema lanzado en YouTube tiene el mismo nombre del disco y está inspirado en su relación con su pareja.

Se trata de una romántica balada que expresa su sentir por la relación que mantiene con el intérprete del género urbano, con quien se luce en primera persona en el vídeo. "Me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti, toda mi felicidad es gracias a ti y si yo me muero volvería por ti", dice parte del coro que ya cuenta con más de 4 millones 800 mil visualizaciones en solo dos días.