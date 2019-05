¿Quién fue Peter Mayhew?, actor que dio vida a Chewbacca en Star Wars

Peter Mayhew, que interpretó al personaje de Chewbacca en la saga de "Star Wars", falleció este jueves a los 74 años de edad en Estados Unidos, según dio a conocer su familia a través de un comunicado.

De acuerdo con el documento difundido mediante la cuenta oficial de Twitter del actor, Mayhew murió el pasado martes en su vivienda de Texas, "Con profundo amor y tristeza, lamentamos informar las noticias de que Peter falleció. Nos dejó la tarde del 30 de abril de 2019 acompañado por su familia en su casa del Norte de Texas", se indica.

Mayhew medía 2.1 metros de alto, era el hombre que interpretó a Chewbacca en cinco películas de Star Wars, incluyendo The Force Awakens de 2015. Sobre el reconocido actor, su familia informó que sus últimos años estableció la Fundación Peter Mayhew con el propósito de apoyar a las personas que padecen la crisis de alimentos de Venezuela. Además del apoyo material, Mayhew se involucró de manera individual con las causas que defendía.

Familia comunicó fallecimiento a través del Twitter de actor.

¿Cómo fueron los inicios de Peter Mayhew?

Peter Mayhew nació y creció en Barnes, en Londres, y se casó con Angie Luker en 1999. El recordado actor trabajaba en un hospital antes de que George Lucas lo eligiera para el legendario personaje de Chewbacca de Star Wars en 1977.

La historia dice que, además, apareció con el papel de Minotauro en la adaptación de 1976 de Sinbad and the Eye of the Tiger. El productor de cine Charles H. Schneer fue quien le dio su primera oportunidad.

¿En qué episodios de Star Wars participó Peter Mayhew?

El artista interpretó a Chewbacca en los episodios IV, V y VI de Star Wars entre 1977 y 1983. Ya en el 2005 volvió a escena con "Star Wars Episodio III: La Venganza de los Sith". Diez años después, se esforzó para levantarse de la silla de ruedas que utilizaba para interpretar una vez más al personaje en "Star Wars: El Despertar de la Fuerza" (2015).

Cabe mencionar que también fue asesor del actor que lo sustituyó en la entrega de "Star Wars: El último Jedi".

¿Quién es Chewbacca?

Chewbacca es un personaje del universo ficticio de la película Star Wars. Se trata de un wookiee, un bípedo alto, peludo y robusto, cuya especie inteligente pertenece en la ficción al planeta Kashyyyk. Fiel e inseparable socio del otro icónico personaje Han Solo. Recordado también por ser el copiloto en la nave espacial Halcón Milenario.