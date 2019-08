Emily Ratajkowski remece Instagram tras dejar ver parte íntima por error [VIDEO]

Emily Ratajkowski alborotó las redes sociales al presumir sus encantos en diminutas prendas. La modelo, en su reciente publicación de Instagram, promocionó una conocida marca de bronceadores, y la fotografía generó más de una reacción entre sus incondicionales.

La también actriz lució un bikini color negro en un selfie de 'infarto' que le ha generado más de 1 millón de 'likes' y cientos de comentarios de toda índole.

"Si consigo un millón de "me gusta" en esto podemos casarnos", "¿Cómo puedes ser tan hermosa?", "No puedo respirar, me estás cautivando", "¡Dios mío! Que mujer más hermosa que he visto", "¿Es mi percepción o estoy viendo más de la cuenta?", "Si pudiera casarme contigo, lo haría", se aprecian algunos mensajes que le dejaron a Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski es una de las modelos más buscadas en redes sociales, en especial en Instagram, donde sabe de qué manera mantener encandilados a sus más de 22 millones de admiradores. Pese a su compromiso, la también actriz estadounidense sigue fiel a las candentes publicaciones en pocas prendas, evitando la censura en las diversas plataformas digitales más usadas por las celebridades.

Emily Ratajkowski, así como Kim Kardashian, Nicky Minaj, Cardi B y Amber Rose, ponen al borde su permanencia en Instagram, plataforma digital que les permite lucir sus medidas en su máximo esplendor. La modelo, al igual que las celebridades mencionadas, suelen hacer alarde de su derrier y usan ropas de baño más 'picantes' que son poco perceptibles a la vista de sus admiradores.

Con tan solo 22 años, la modelo, con sus constantes fotografías de 'alto voltaje', hizo olvidar sus esporádicas participaciones como 'Tasha' en la serie iCarly y se ha convertido en una verdadera 'sex simbol' de la era digital.

Emily Ratajkowski ha demostrado ser una de las mujeres más sexys del mundo y queridas en Instagram. Sin embargo, la modelo se encarga de corroborar dicho 'título' con sus diversas fotografías que publica, de forma continua, en sus redes sociales, donde obtiene millones de razones para seguir posando con sus más sexys prendas.

