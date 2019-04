Justin Bieber se aleja de Selena Gomez para dedicarse a la meditación

Justin Bieber no habría olvidado del todo a su ex Selena Gomez, pues el actor estaría dedicándose a la meditación para evitar problemas con su esposa Hailey Baldwin.

El candiense publicó una imagen en su perfil de Instagram con el siguiente mensaje: "Zen". Además en la fotografía se puede apreciar al intérprete de 'Sorry' mirando hacia el horizonte, sentado en un muelle y cerca al mar.

"Para cualquiera que lea esto, cuando te sientas deprimido, debes saber que alguien te necesita para su vida. No importa qué tan disfuncional pienses que es tu pasado, qué tan roto o roto estás, dónde estás hoy o lo que alguien más diga, ¡tú importas, y tu vida es importante! ¡Mucho amor, que Dios te bendiga! Me gusta responderles", se aprecia el texto que dejó un especialista en salud mental, luego de la publicación del cantante.

En cuestión de horas, la imagen difundida por la ex de Selena Gomez obtuvo más de 2 millones de 'Me gusta' y miles de comentarios en por la publicación en Instagram.

En la sección de comentarios se pueden divisar mensajes tales como: "Te amamos, "Sorprendente", "Hermosa vista", "Espero que te alejes de los pensamientos negativos" y "Seguro no olvidas a Selena Gomez".

Justin Bieber en Instagram

Meses atrás, Justin Bieber, a través de sus redes sociales, pidió a sus incondicionales para que oren por él. "Rezad por mí. Estoy luchando mucho", escribió el canadiense en Instagram.

El esposo de la modelo Hailey Baldwin indicó que también se sentía "muy desconectado y raro", tal como en algún momento su expareja Selena Gomez lo hizo notar en sus redes sociales, poco antes de ser internada.

"Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando les llegue. He estado luchando mucho. Me siento desconectado y raro. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme a ustedes y pedirles que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis asuntos de cara", se lee texto que dejó Justin Bieber.

Pese que anunciara su reciente colaboración con Ed Sheran, el canadiense no deja de sorprender con sus mensajes en redes sociales. Muchos de los jóvenes talentos que consiguieron la fama no han sabido manejarse con la carga emocional que esta implica, algunos han resultado con tratamiento psicológico y los casos más extremos en manos de psiquiatras.

Hailey Baldwin rompe su silencio y habla sobre relación de Justin Bieber y Selena Gomez