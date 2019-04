Xuxa en Viña del Mar: cantante terminó llorando tras maltrato en la Quinta Vergara

Xuxa, quien tiene como nombre Maria da Graça Meneghel, está en boca de todos al ser recordada en uno de los videos virales de YouTube más tristes de su carrera artística.

La intérprete de 'Ilari lari le' estuvo en el Festival de Viña del Mar 2000, donde estaría por última vez. El denominado 'monstruo' le jugó una broma pesada durante su performarce en la Quinta Vergara.

La cantante Brasilera puso a cantar a jóvenes y adultos con sus conocidos temas; sin embargo, cuando Xuxa disponía a corear uno de su éxitos, recordada por una considerable legión de los años 90, la mayoría de asistentes en el Festival de Viña del Mar bromeó sin medir las consecuencias de su duro accionar.

"¿Ustedes se acuerda de mí, un poquito, verdad? Dejen escuchar a ver si ustedes se acuerdan. Diez años atrás no me cansaba así, diez años atrás estuve acá e intenté cantar con ustedes, y ustedes cantaron mucho", se le oye decir a Xuxa en la primera parte.

"A no, pero era mucho más fuerte y hacían esto con la mano (...) 'Ilari lari le', Oh, Oh, Oh", coreó la cantante brasilera frente el osado y crítico 'monstruo' de Viña del Mar, sin saber que la respuesta del conocido tema lo habían cambiado a su merced.

En su gran mayoría respondieron con una lisura que llamó la atención de Xuxa, y ella, con algo del entendimiento en el idioma castellano, replicó a lo que dijeron preguntando a un niño presente quien repitió sin reparos la lisura en mención.

"¿Qué es eso? Eso es nuevo (...) Muy bien, entonces queda así, pero la realidad es que (...) Diez años pasados yo he venido acá en Chile y todo empezó aquí. Después de Viña del Mar yo fui para el mundo. Fui hacer mi programa en argentina, donde se trasmitió en varios países (...) Ustedes primero me aceptaron, cantaron conmigo (...)Yo quiero decir muchísimas gracias, y como yo creo en los sueños, mi pequeña Sasha está conmigo, mirando a su madre", argumentó la intérprete de 'Ilari lari le'.

Xuxa pidió respeto por los niños presentes en la Quinta Vergara y por su pequeña heredera Sasha Meneghel, quien en ese entonces tenía meses de vida.

Pese al denodado esfuerzo que hizo la cantante, el público de Viña del Mar continuó con la afrenta contra Xuxa.

Xuxa en Viña del Mar 2000 pasa la humillación más grande de su carrera

En este video se aprecia a Xuxa romper en llanto tras pasar incómodo momento con el 'monstruo'

Los padres de muchos niños presentes en el Festival de Viña del Mar, lejos de corregir a sus hijos, celebraron cada instante en que repetían la grosería que, minutos más tarde, hiriera en lo profundo de la cantante brasilera y creadora del éxito 'Ilari lari le'.