Wendy Sulca sorprende a fans con impactante noticia

La cantante Wendy Sulca emocionó a todos sus fans en las redes sociales al anunciar que acaba de cumplir 23 añitos.

La intérprete de 'La Tetita' publicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores este importante día en su vida.

A través de la antes citada red social, la cantante colocó una serie de fotografías en las que mostró la decoración y los bocaditos que tuvo en la celebración de su onomástico.

"¡Feliz cumpleaños a mi! #HBWendy", escribió Wendy Sulca en Instagram. La artista lució un corto vestido rojo que dejó ver su esbelta figura a los cibernautas.

La cantante Estrella Torres, integrante de Puro Sentimiento, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para felicitar a su amiga por sus 23 años. "Feliz cumpleaños mi Wendy preciosa, me hubiese encantado estar allí y compartir, pero ahora estoy por Huancavelica, la ‘chamba’ llama. Pásala hermoso", expresó la intérprete.

Los seguidores de Wendy Sulca también le enviaron mensajes a la artista por este memorable día.

Wendy Sulca elimina videos de ‘La Tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’

Hace algunos meses Wendy Sulca decidió eliminar de Youtube los videos de ‘La Tetita’ y ‘Cerveza, cerveza’, dos temas con los que alcanzó la fama. A raíz de ello, la cantante fue duramente criticada por algunos de sus seguidores, quienes afirmaron que esta se había olvidado de sus raíces; sin embargo, la propia Wendy Sulca salió a desmentir tales acusaciones.

“Me han dicho que me he alejado de mis raíces y que ya no soy yo porque dejé de cantar folclor, pero para nada”, expresó. “Yo nací en Lima, pero me siento ayacuchana porque mis padres son de allá. Estoy orgullosa de mis inicios y es lo importante”, añadió la artista.

Wendy Sulca incursiona en el reggaetón