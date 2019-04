Flavia Laos revela el encuentro que tuvo con Alessandra Fuller [VIDEO]

Pese a que mantuvieron una amistad cercana Flavia Laos y Alessandra Fuller actualmente se encuentran distanciadas. La amistad que forjaron en las grabaciones de Ven baila quiceañera llegó a su final en 2018 y aunque ambas lo han mencionado, ninguna ha querido comentar los motivos. Sin embargo ahora que se volverán a juntar en la nueva telenovela Princesas fue Flavia quien buscó un acercamiento con su ex compañera.

Sobre ese encuentro, Flavia se pronunció. "Yo quise hablar con Ale porque hemos tenido mucho tiempo trabajando juntas y obviamente por el cariño que le tengo siempre lo mejor es estar bien, vamos a estar juntas en la telenovela Princesas y obviamente no me gusta llevarme mal con nadie así que decidí conversar con ella y quedamos en buenos términos y apaciguamos un poco las cosas", señaló la actriz para luego descartar que tras aquel encuentro han retomado la amistad.

"Eso no ha pasado, es un poco complicado porque cuando uno tiene un encuentro con alguien para retomar esa amistad creo que tendría que verla más seguido, grabar con ella y ahorita no estamos juntas entonces es complicado. Pero de mi parte no quiero presionar nada, ella sabe que le tengo cariño así que espero que el tiempo diga las cosas. Depende de ella", dijo.

De otro lado la actriz quien recientemente lanzó su tema Despierta que ya está en todas la plataformas musicales aseguró que está decidida a crecer con su carrera musical. "Creo que si se puede hacer una carrera musical a la par de la actuación. Las grabaciones que tengo con la novela son de lunes a viernes asÍ que me queda los sábados y domingos para mis presentaciones. No tendré mucha vida pero estoy feliz con lo que hago y que el público apoye el talento peruano, es lo que necesitamos para crecer", anotó.