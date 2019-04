‘El valor de la verdad’ vs ‘El artista del año’: ¿quién ganó en el rating?

El sábado 27 de abril se estrenó la primera temporada de 2019 de ‘El Artista del Año’. Gisela Valcárcel apareció en el renovado escenario de su programa con un escotado vestido rojo y bailó su clásica canción "Las avispas" de Juan Luis Guerra.

Gisela Valcárcel recalcó que su 11 participantes tendrán que demostrar lo mejor de sí no solo en el canto, sino también en el baile y la actuación.

Una hora después, en el otro canal, apareció Beto Ortiz presentando a Claudia Meza, quien dio mayores detalles de la llamada ‘Fiesta del terror’ y de la supuesta pesadilla que vivió por culpa de Faruk Guillén, a quien lo acusa de haberla violado.

Si bien ambos programas fueron muy comentados en las redes sociales, solo uno de los dos se impuso en el rating de forma categórica.

Según cifras propaladas este lunes 29, el programa de Gisela Valcárcel se convirtió en el más visto del sábado 27 de abril al obtener en promedio 18.8 puntos. Le sigue ‘El reventonazo de la Chola’ con 13 puntos.

‘Amor que matan’ y ‘La rosa de Guadalupe’ se ubicaron en el tercer y cuarto puesto del ranking general al obtener 11.6 y 9.9 puntos, respectivamente.

‘El valor de la verdad’, conducido por Beto Ortiz, solo obtuvo 9.6 puntos en promedio y se ubicó en el casillero cinco del rating del sábado 27 de abril.

Gisela Valcárcel presentó a sus 11 concursantes

El primero en ser presentado por Gisela Valcárcel fue Néstor Villanueva, el esposo de Flor Polo Díaz. En su debut, el cantante de cumbia interpretó "Y hubo alguien", tema de Marc Anthony. Minutos después apareció en escena la modelo Stephanie Valenzuela, quien cantó y bailó de forma sensual la canción "No me acuerdo" de Thalía y Natti Natasha.

Luego entró en escena el actor argentino Pablo Heredia para cantar "No te creas tan importante" de Deyvis Orosco. Tras los comentarios del jurado, Gisela presentó a Kate Candela. La exintegrante de "Son Tentación" interpretó el tema "Como una loba" y fue elogiada por Adolfo Aguilar y Morella Petrozzi.

Después de no tener un trabajo fijo en las pantallas chicas, el piloto de autos Mario Hart reapareció en ‘El artista del año’. El ex chico reality quiso sorprender con la canción "Siempre papi nunca inpapi" de J Balvin. A los minutos hizo su aparición el conductor de televisión 'Choca' Mandros, quien hasta el año pasado fue co-animador de Gisela Valcárcel, pero esta vez fue presentado como uno de los 11 participantes. El amigo de Sheyla Rojas interpretó "Adiós amor" y no lo hizo mal, pese a no ser cantante profesional.

Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Susan Ochoa. Tras su exitoso paso por Viña del Mar 2019, la acreedora de dos Gaviotas de Plata cantó "Ese hombre" de La India y se ganó los aplausos de los miembros del jurado. Minutos después apareció Sandra Muente, quien hace una década alzó la copa en uno de los programas más exitosos de Gisela Valcárcel.

La lista de los 11 concursantes fue completada por el chileno Pancho Rodríguez, la argentina Poly Ávila y la youtuber Susan Prieto.

Sandra Muente y Susan Prieto quedaron señaladas como las intocables de esta semana. Para alegría de los otros participantes, no hubo sentenciados.