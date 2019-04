Janet Barboza no hablará más de los romances de Ivana Yturbe

Janet Barboza dijo que a partir de ahora prefiere no referirse más a los vínculos amorosos de Ivana Yturbe, a quien en los últimos días se le ha visto muy cercana a Mario Irivarren.

La conductora de televisión se mostró arrepentida al indicar que cometió un error al opinar sobre la situación sentimental de la popular 'Princesita Inca'.

"El tema de Ivanita es algo que está cerrado para mí, siento que en algún momento hablé de más, me metí en donde no tenía que meterme", expresó". "Es un tema cerrado y que le vaya muy bien", añadió la popular 'Rulitos', según el diario El Popular.

Sin embargo, la presentadora fue clara al asegurar que nadie le ha pedido que deje de hablar sobre Ivana Yturbe. "No me han dado un ultimátum, ni su mamá me ha prohibido nada. Tengo 44 años, a mí quién me puede decir algo. Simplemente uno tiene que saber hasta donde llega", señaló.

Finalmente, Janet Barboza indicó que le desea lo mejor a la integrante de 'Esto es Guerra' en su vida sentimental. "Ella está haciendo lo que le hace sentir mejor y eso es lo importante", puntualizó.

Como se recuerda Ivana Yturbe terminó su romance con Mario Irivarren a finales del año pasado. A inicios de este 2019, la modelo confirmó que empezó una relación con el futbolista Jefferson Farfán.

En aquel entonces, Janet Barboza contó que la madre de la modelo le había comentado que su hija se encontraba muy feliz al lado del futbolista.

Y, más tarde, cuando el programa 'Magaly TV, la firme' difundió imágenes de Ivana y Mario conversando en la parte exterior de una casa, la conductora dejó entrever que el chico reality armó este ‘ampay'.

