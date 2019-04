Taylor Swift habría plagiado la letra y el videoclip de su nueva canción "Me" [VIDEO]

Taylor Swift lanzó su nueva canción "Me" y los primeros rumores sobre un posible plagio no se hicieron esperar. Numerosos usuarios comentaron en redes sociales un aparente parecido entre la letra y el videoclip de la cantante.

El single "Me" significa un regreso de Taylor Swift al mercado musical, después de su último álbum "Reputation", lanzado el 10 de noviembre de 2017 por el sello discográfico Big Machine Records.​

Sin embargo, al poco de haber sido publicado en YouTube, numerosos usuarios comentaron sobre los sospechosos parecidos con la canción «Next to Me» de la cantante y compositora escocesa de soul y R&B, Emeli Sandé.

El estribillo de la nueva cancion de Taylor Swift es igual al estribillo de Next to me de Emeli Sandé que ondaa nadie le avisó — tomy perry (@marchtomi) 27 de abril de 2019

El tema «Next to Me» -en español: «Cerca de mí»- fue lanzada en 2012, como el tercer single promocional del álbum Our Version of Events.

Asimismo, otros usuarios señalaron que la coreografía mostrada en el videoclip de «Me», es muy similar al del «Beautiful trauma» de la cantante Alecia Beth Moore, conocida por su nombre artístico «Pink».

Incluso, algunos también apuntaron que algunos pasos son idénticos a los de la canción de Ariana Grande «No Tears Left To Cry» conocida por las siglas «NTLTC».

Hasta el momento Taylor Swift no se ha pronunciado sobre estas acusaciones de plagio. Anteriormente, la ex enamorada de Joe Jonas también había sido culpada de plagio por su videoclip ‘Delicate’, que resultaba muy parecido al anuncio de Kenzo de 2016, protagonizado por la actriz Margaret Qualley.