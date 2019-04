‘GOT’ rompe récord en Latinoamérica

‘Game of Thrones’ acaba de romper récord de sintonía en Latinoamérica donde lleva más de 30 millones de reproducciones por streaming.

Desde inicios del mes hasta el 21 de abril (fecha de la emisión del segundo episodio ‘A Knight of the Seven Kingdoms’) se registró esa cifra en la región, a través de los servicios digitales HBO GO, HBO On Demand y Video On Demand (VOD).

Además, la octava y última temporada de la serie rompió récord al ser vista por 17,4 millones de espectadores solo en Estados Unidos y a través de todas las plataformas disponibles de HBO.

Mientras tanto, todos quieren el trono de hierro en la historia de ‘Game of Thrones’.

El tercer episodio de esta última temporada se verá este domingo 28 a las 8 p.m.

Sin duda, es la serie más galardonada de todos los tiempos y sigue rompiendo los diversos récords de audiencia en todo el mundo.