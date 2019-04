La India se rinde ante Daniela Darcourt

La cita era para conversar con ellas dos juntas: La India y Daniela Darcourt, 11:45 de la mañana, Hotel Sheraton. Ambas se hicieron esperar cerca de una hora. La puertorriqueña había llegado ayer mismo en la madrugada, seguro por ello se tomaba un poco más de tiempo. La salsera peruana estaba un piso debajo, pero por motivos que desconocemos no se acercaba al salón destinado.

Entonces, la charla empezó solo con la voz de ‘Dicen que soy’. “Perú es un país que amo y me aman. Me encanta llegar, estar con ustedes”, nos dice confiando en que esta noche –no lo dudamos– sus seguidores la aplaudan en el Jockey Club del Perú, donde protagonizará ‘Una noche de salsa’, al lado de Jerry Rivera, El Gran Combo de Puerto Rico, Niche y, claro está, Daniela Darcourt, a quien no dudó en llenar de halagos.

“Daniela es un gran talento que tiene este país. Se lo he dicho. Tiene 23 años, es una muchacha que ha vivido bastantes cosas, trabaja para mantener a su familia. Se ha ganado mi respeto. Y no lo digo yo sola, lo dice el pueblo. Hace muchos años que han querido promover en Perú una cantante y no se ha logrado. Daniela tiene una estrella que ha bajado del cielo (y desliza su mano derecha de arriba hacia abajo). Esta vez le tocó a Danielita”, dice la cantante de la potente voz, que anuncia disco con tangos, boleros y mariachis.

Has dicho que fácil es llegar pero no mantenerse. ¿Qué le aconsejarías a Daniela?

Que siga cantando, cosechando, abriéndose a otros mercados. Que se concentre en crear un equipo que trabaje bien para ella, que sea más que cobrar un salario. Sino gente con corazón.

Hay otra importante cantante salsera, Yahaira Plasencia. ¿La conoces?

Sí, la he escuchado. Es muy talentosa, pero es más de bailarina y vedette, y la salsa no es de vedette. La salsa es de respeto y de salón. Es buena, pero es diferente. Vende mucho el físico y a mí me gusta más vender el talento. Cuando veo a Daniela, sé que va a aprender mucho y me gusta cuando se viste como una dama. Este es un mundo muy difícil, para que las mujeres puedan ganarse el respeto del público hay que saber vestirse. Uno puede ser sensual, pero no tiene por qué mostrarse todo. Yo digo que las mujeres deben saber que en la salsa no se vende sexo, sino talento”.

Terminada la conversa, La India y Daniela se unen en un fuerte abrazo y halagos recíprocos. En breve, ambas sonarán juntas en un single, que inyectará la carrera de Darcourt fuera de Perú. “India es un ícono de la salsa. Es una figura que se ha encargado de llevar este género de la salsa totalmente impecable. Ahora tengo la dicha de tenerla como una gran amiga”, dijo Darcourt. ❖