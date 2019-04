La India tilda a Yahaira Plasencia de vedette | VIDEO

La cantante salsera La India, llegó a nuestro país para presentarse, este sábado 27 de abril, junto a una constelación de artistas como El Gran Combo, Niche y Jerry Rivera, además de la peruana Daniela Darcourt, a quien llenó de halagos y reveló, incluso, que ya había conocido a su familia, vecinos y hasta su mascota.

"Acá en Perú hay un tremendo talento. Cada vez que vengo siempre estoy mirando a los nuevos valores. Cuando vi a Dani (Darcourt), dije: 'Esta chica tiene un gran talento. Ella tiene mucho que dar. ¿Qué le puedo recomendar? Seguir cantando, aprendiendo. Lo repito, llegar es fácil, pero mantenerse es difícil, pero ella lo hará", dijo la llamada 'Princesa de la salsa', quien se posará en el escenario del Jockey Club y donde se prevé que haga un dueto con la joven intérprete de 'Probablemente'.

La India, además, recalcó que parte del trabajo de un cantante es el look y opinó que Yahaira Plasencia se vestía como una vedette. "Hay mujeres que piensan que con el sexo lo venden todo, pero no en la salsa. Si quieren saber el secreto, porque Celia Cruz y La india han durando, es porque no vestimos de barra, nos vestimos para que el público nos respete. Este es un mundo muy difícil, porque acuérdate que es un género de hombre y para que las mujeres puedan ganarse el respeto del público hay que saber vestirse. Uno puede ser sensual, pero no tiene porque mostrarse todo", indicó en entrevista con La República.

A la pregunta si, la ex de Jefferson Farfán, 'vendía' más por su físico, respondió: "Ella es muy talentosa, pero es más de bailarina y vedette, y la salsa no es de vedette. La salsa es de respeto y de salón. La Lupe (cantante cubana) fue una mujer muy sensual, nunca la veían en pantys, ni brasieres, pero la sensualidad que vendía era lo que transmitía. Celia era glamour y era diva. Y decía; 'eso no lo hago'. Yo digo que las mujeres deben saber que en la salsa no se vende sexo, sino talento".