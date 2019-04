César Évora maravilló a Gigi Mitre con sorprendente historia de su llegada a México

César Évora está en Lima presentando la obra 'Las arpías', junto a sus compañeras Victoria Ruffo, Maribel Guardia, entre otros. El actor cubano visitó el set de 'Válgame Dios', donde Gigi Mitre y Rodrigo González no pudieron ocultar la emoción de tener a uno de los grandes intérpretes de Televisa.

Los presentadores del programa de Latina le dieron la más cordial bienvenida. El set de 'Válgame Dios' estuvo lleno de cuadros con algunas de las telenovelas más representativas en las que trabajó César Évora: "La madrastra", "Luz Clarita", "Laberintos de pasión", "Corazón indomable", entre otras.

"Inicié mi carrera en Cuba, trabajé mucho en Cine, televisión, también teatro, y luego Televisa me invita a trabajar a México. Vieron mis películas y me voy a México", explicó el actor cubano.

En tanto, Rodrigo González interfirió para asegurarse si la historia sobre su viaje de César Évora con 42 dólares al país azteca era acierta.

"Es una historia graciosa además, pero es la verdad. Me habían llamado para hacer pruebas en una novela y le había gustado mucho mi trabajo, y me regreso a Cuba a preparar condiciones para viajar a México. Un día, un miércoles por la noche, me llama el productor y me dice: 'Lo siento, pero no te puedo traer. El presidente de la compañía, el dueño, el señor Azcárraga, consideraba que no era prudente traer un cubano, porque había una reacción contra Verónica Castro, un programa que había hecho en la Havana de la movida y eso había creado una sensación (...) de desconformidad con Verónica Castro'", agregó.

Gigi Mitre en ningún momento quitaba la mirada a César Évora, mientras que este se dedicaba a narrar parte de su osada aventura antes de aflorar entre las grandes estrellas de las telenovelas mexicanas.

El amigo de Victoria Ruffo señaló que tomó un vuelo de ida a México, donde se jugó el todo por el todo. Sin dinero en el bolsillo y solo con sus ganas de tocar las puertas en Televisa, César Évora tomó el riesgo de acudir hasta las instalaciones de la casa televisiva para hablar con el mismo dueño de dicha empresa.

Gigi Mitre se "rindió" a los encantos de César Évora

"Yo vengo a discutir con quien sea, lo que me dijiste. Yo no estoy de acuerdo y voy hablar con quien sea. Me llevaron por todos los pasillos de Televisa, a una oficina donde había un señor rodeado con todo su equipo de trabajo (...) Yo le hablé con el corazón, le dije lo que yo sentía: que era un error, que era tan absurdo lo que estaban pensando, y lo que yo veía detrás de mí eran mis hijos con hambre", manifestó el intérprete cubano.

César Évora indicó que le dieron una exclusividad y todos los beneficios que un autor con la destreza de él, además de su atrevimiento, se merecían, y que acaparó la atención del dueño de Televisa.

Finalmente, Gigi Mitre agradeció la presencia de César Évora en el programa 'Válgame Dios' y se despidió con un caluroso abrazo.