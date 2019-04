Yahaira rompe su silencio sobre el fin del romance entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán

La cantante Yahaira Plasencia finalmente habló acerca de la corta relación que mantuvó su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, con la modelo Ivana Yturbe.

La salsera decidió revelar lo que piensa de que el jugador del Lokomotiv ruso y la popular 'Princesita Inca' hayan terminado a solo dos meses de iniciar su romance.

De acuerdo a la popular 'Reina del Totó', Jefferson Farfán e Ivana hicieron bien en separarse y quedar en buenos términos si es que sentían que su unión no iba a ser positiva. "Bueno, estaban saliendo, estaban intentando, chévere, si no dio para más no dio para más pues", indicó al programa 'En Exclusiva'. "Si no funciona, normal pues, quedan chévere y ya", añadió la cantante.

Yahaira Plasencia también se pronunció acerca de la polémica que se ha generado en torno a Ivana Yturbe, luego que tres diseñadores aseguraran que la integrante de 'Esto es Guerra' nunca devolvió los vestidos que le prestaron. "Ese es tema de ella y de los diseñadores. Yo no me meto a hablar de nadie, no tengo porque meterme en temas que no tienen nada que ver conmigo", precisó.

Finalmente, la expareja de Jefferson Farfán volvió a descartar un romance con el modelo Carlos Andrés 'Coto' Hernández, al asegurar que se encuentra cien por ciento focalizada en crecer profesionalmente. "('Coto') Es súper chevere, buena onda, pero ahorita estoy muy proyectada en mi carrera, solamente me estoy proyectando en eso", refirió la salsera a las cámaras del programa de Panamericana TV conducido por Tilsa Lozano.