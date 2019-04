Novia de Giovanna Valcárcel la saluda por su cumpleaños con romántica foto

Antes de que Giovanna Valcárcel cumpla 39 años de edad, la actriz cómica peruana se animó a revelar su homosexualidad y además aprovechó para mostrar a la mujer que le robó el corazón.

A través de Instagram, la locutora de radio Moda reveló que la mujer de la que se enamoró se llama Kim Zollner Schöster, una modelo peruana que quedó en el top 17 de la competencia oficial del Miss Perú 2016.

Debido a que la relación ya es pública, Kim Zollner Schöster también utilizó sus redes sociales para dedicarle un extenso mensaje por los 39 años de Giovanna Valcárcel, a quien de cariño le dice “mis ojitos de uva favorita”. Además le agradeció por todo lo vivido.

“¡Feliz cumpleaños a mis ojitos de uva favorita! Quiero decirte que te deseo el mejor día de tu vida hasta ahora, porque se vienen mejores cosas. Gracias por cruzarte en mi camino, gracias por tantos momentos bonitos, gracias por cada palabra de aliento, por tu alegría contagiosa, tus buenos deseos, tus lindos mensajes y tu sonrisa hermosa”, manifestó la excandidata al Miss Perú. “Gracias por estar a mi lado, gracias por animarme siempre, gracias por hacerme sonreír cada día, gracias por cada momento hermoso contigo”, añadió.

Kim Zollner Schöster también agradeció a la vida por haberlas juntado. “Cada día me haces más feliz, y sé que nos esperan muchas cosas buenas juntas. Me alegra mucho que anoche te hayas divertido celebrando las 12 junto a personas muy especiales, y ya verás que hoy será un día hermoso”, concluyó la exmodelo.

Giovanna Valcárcel también publicó una fotografía junto a su novia en la que ambas aparecen en bikini. “¡Feliz Cumpleaños a mí! Gracias a todo el hermoso público que me acompaña día a día en las cosas que hago, en los momentos con mi familia, en los momentos de aprendizaje y hoy ... hoy celebro mis 39 años agradeciéndole a la vida las maravillosas oportunidades que me da. He crecido tanto espiritualmente y sigo haciéndolo que solo tengo palabras de agradecimiento al público hermoso y respetuoso que me sigue”, manifestó la locutora de radio Moda.

Valcárcel también aprovechó su publicación en Instagram para hablar del tema de su homosexualidad. “Ahora pues, he dado para muchos una sorpresa y para otros una confirmación, jamás mostré con quien salía, sea hombre o mujer, siempre me entregué completamente y esta vez pues lo digo orgullosa: me llegó el amor de un ser increíble que se acepta tal y como es, que se ama y me ama como soy y que sin pensar en el ‘que dirán’, hemos decidido vivir felices y mostrarnos al mundo como somos: dos seres humanos que se aman”, continuó.

“Lo más lindo de la vida es ser natural, vivir sin temores y sin mentiras. Agradezco a mis padres, hermanos y amigos por quererme como soy, siempre les dije la verdad y así también lo hizo ella ... somos felices y les agradecemos de corazón tan bellos deseos para nosotras. ¡Feliz cumpleaños a mí!”, concluyó la actriz cómica.