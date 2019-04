Paloma Fiuza se amista con Facundo González tras enfrentarse en 'Esto es Guerra'

La modelo Paloma Fiuza se pronunció luego de los fuertes enfrentamientos verbales que tuvo con Facundo González en 'Esto es Guerra' tras el regreso del argentino al reality.

Según la brasileña, ella y el popular 'Wacho' decidieron conversar acerca de la polémica que se generó luego que se especulara que ella conversó con Patricio Parodi para que su expareja no estuviera en el equipo de 'Los Guerreros' en el programa de América TV.

"El primer día me sentía un poco incómoda, pero también nos debíamos una conversación. Él es una persona excelente y bienvenido sea. No quiero que piense que hablé (con Patricio Parodi) no me gusta hablar mal de la gente", expresó la garota a las cámaras de 'América Espectáculos'.

Paloma Fiuza dijo que en un principio trató de evitar cruzar palabras con Facundo González en 'Esto es Guerra' porque tenía temor de que este se molestara; sin embargo, aseguró que luego de la conversación lograron quedar en buenos términos. "No quería acercarme mucho porque dije: "De repente se 'achora'", pero hablamos y quedamos bien", señaló la chica reality, quien dijo que siempre le deseará lo mejor a su exenamorado.

La modelo contó además que habló con Facundo sobre la experiencia que vivió el argentino al participar en el reality 'Guerreros' en Colombia. "Yo le pregutnte ¿Te fue bien en Colombia? y me dijo 'Sí, me fue bien", indicó. Luego de ello, se refirió a los rumores acerca de que el argentino estaría en coqueteos con una colombiana a quien conoció en el programa colombiano. "Ahora él puede hacer su vida. Yo le deseo la mejor de las suertes", afirmó.

Finalmente, Paloma Fiuza dejó en claro que se lleva los mejores recuerdos de su romance con Facundo González. "Yo estoy relajada. Fueron tres bonitos años de relación y lo bonito es que aún queda la amistad", manifestó.