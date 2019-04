Travis Scott se suma a la fiebre de 'GOT', pero recibe crueles críticas

A semanas de haberse estrenado la nueva temporada de 'Game of Thrones', el rapero Travis Scott, pareja de Kylie Jenner, se sumó a la fiebre de la exitosa serie de HBO y le pidió a fans que lo llamen "lord".

"Casa de Fuego. Hijo de lord Jacques B Webster, primero en su nombre. Esposo de la diosa K (emoji de mariposa). Protector de los Siete Reinos", fue el mensaje que acompañó a las fotografías de Travis Scott.

Los seguidores de Travis Scott no fueron ajenos a esta publicación y se pronunciaron en la sección comentarios para opinar sobre estas instantáneas. Algunos lo felicitaron por su buen gusto, mientras que otros usuarios lanzaron crueles comentarios por el atuendo del rapero.

"Debería haber sido un caminante blanco", "Parece un ninja y no un caballero", "Te ves muy raro", "Creo que te confundiste de serie" y "Kylie Jenner no es lady", se pudo leer entre los comentarios de la red social.

Travis Scott y su colaboración en 'Game of Thrones'

Travis Scott lanzó 'Power Is Power', una canción en colaboración con The Weeknd y Sza, que forma parte del disco 'For The Throne', un álbum que HBO lanzará a la venta el próximo viernes 26 de abril.

Esta nueva colaboración artística busca ser inspiración para los fans de 'Game of Thrones'. 'Power Is Power' habla sobre cómo los malos momentos pueden ayudar a las personas a ser más fuerte.

El disco completo estará disponible en 11 ediciones de vinilo con diseños completamente diferentes: 9 inspirados en las casas, uno con los colores "fuego y hielo" y otra estándar. HBO también confirmó que este material llegará a las plataformas de música como Spotify y Apple Music.

Lo nuevo de Travis Scott para 'Game of Thrones'