Mónica Cabrejos arremete contra Lourdes Sacín tras recibir carta notarial

Lourdes Sacín dio a conocer en Facebook que le envió una carta notarial a Mónica Cabrejos porque la conductora utilizó su imagen en uno de sus shows donde la calificó como "mujer de fe".

A través de una publicación en su cuenta en dicha red social, Sacín compartió un contundente mensaje donde reveló la medida legal que tomó contra Cabrejos.

"El día Miércoles 17 de Abril envié una carta notarial a Mònica Rosa Cabrejos Vasallo que imagino debido a los feriados debe estar llegándole mañana (Hoy). Lo pongo en conocimiento público ya que cuando me enteré que usaba mi foto en pantalla gigante para referirse a cierto “tipo de mujer” me sentí indignada porque estoy en una etapa de mi vida en la que no deseo que nadie utilice mi imagen para burlarse de mi", escribió el día domingo.

Además, señaló que el accionar de la periodista hacía que le fuera más difícil reponerse a la polémica que se generó en torno a ella por la relación que mantuvo con Andy V. "Es difícil recuperarse y no voy a permitir que alguien por lucrar y cobrar la entrada de su show coloque mi imagen en pantalla gigante causando la burla de los demás", indicó.

Lourdes Sacín precisó además que tomó esta medida porque no recibió disculpas públicas por parte de Mónica Cabrejos. "Pensé por un momento que podría tener la valentía de disculparse y retirar mi imagen de su show, pero no fue así, es por eso que estoy decidida a tomar acciones legales. Deseo sea de conocimiento público para que todos sepan que si usan mi imagen para burlarse iré hasta las últimas consecuencias", manifestó en la publicación.

Ante tal revelación, Mónica Cabrejos no se quedó callada y decidió pronunciarse vía Facebook para expresar lo que la opina acerca de la carta notarial que recibió de Sacín. "En serio flaca 'tas' quemada, corrijo; recontraquemada. Quieres fama; hazte una pues pero no joro*** más. Quieres recuperar tu status y tu credibilidad; usa tu talento (me excedí no hay talento)", expresó Cabrejos. "Quieres respeto, pues respétate tú misma; no andes de alfombra nunca más. Quieres aceptación, pues perdónate y avanza. Quiérete lo suficiente para no andar dando pena por ahí. Quieres jo***, jo** a otra loquita, porque soy hueso difícil de roer. Consejo de amiguis: hazte ver", añadió.

La polémica por este tema no quedó allí, ya que Lourdes Sacín también le contestó a la conductora. "Gracias por la pronta respuesta a mi carta notarial. Mi educación no me permite responder a semejante publicación, así que nos vemos en el juzgado", sentenció la periodista.

Lourdes Sacín se enteró de que Mónica Cabrejos estaba utilizando su imagen en uno de sus shows cuando una de sus seguidoras le envió un video contándole sobre ello.

