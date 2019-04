Los amores de Adele tras su reciente ruptura con Simon Konecki

Adele vuelve a la soltería. Una vez más, la cantante británica atraviesa un fracaso amoroso tras el anuncio de su separación con su esposo, Simon Konecki.

Las canciones de Adele relatan experiencias tristes con exparejas, temas que la han ayudado a alcanzar los Premios Grammy como por ejemplo sucedió con 'Someone like you' y 'Hello', sus éxitos más sonados.

Por ello, muchos usuarios se preguntan si la letra de sus sencillos tienen relación con su vida amorosa. Y pues sí, Adele vivió una relación tormentosa con su anterior novio, el fotógrafo Alex Sturrock.

Su relación finalizó en el 2010, pero ella empezó a acariciar la fama en 2011 con temas inspirados en él. Según reveló en una entrevista, la cantante le debía su éxito a él porque sus experiencias se plasmaron en el contenido de su famoso disco '21'.

La canción de Adele dedicada a Alex Sturrock es 'Rolling in the Deep', lo que causó que el sujeto la demandara por derechos de autoría. La cantante hasta ese momento había mantenido en reserva su nombre.

La historia de ambos se inició gracias a unos amigos que los presentaron, se dijo que fue atracción de inmediata desde las primeras miradas. Se unieron desde el 2008 hasta la primavera del 2009, siempre en secreto.

A pesar del tiempo juntos, Alex se negó a llamarla 'novia' y ello incomodaba a la artista. Según sus amistades en común, la pareja no dejaba de reír y se les veía muy felices. Hasta que en abril del 2009, rompieron, pero ella no paró en su carrera musical y tomó coraje para producir el disco que ahora cuenta con millones de ventas.

El tormento no terminó. En 2016, el hombre filtró una de las fotos íntimas que captó durante su relación con la cantante donde se la aprecia en una cama haciendo un gesto de burla y en otra, con una mascarilla.

Sin tomar en cuenta la cantidad de seguidores de la intérprete británica, Alex terminó siendo insultado en las redes.

Recientemente,Adele rompió oficialmente con Simon Konecki tras ocho años de relación, con él tuvo un hijo llamado Ángelo.

La pareja se mantuvo lejos de los medios y llegó al altar en 2016, en una ceremonia privada. Poco se sabe de Simon Konecki, quien es ejecutivo de una organización benéfica.

Por otro lado, la pregunta que se proclama en las redes es: ¿Adele lanzará un nuevo álbum más exitoso que el anterior?