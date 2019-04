La 'chica Badabun' se quiebra al revelar infidelidad de su novio [VIDEO]

Lizbeth Rodríguez es una de las más grandes 'influencers' de hispanoamérica con más de siete millones de seguidores en Instagram. La modelo es mundialmente reconocida por su trabajo en "Exponiendo infieles", del canal de Youtube, Badabun. En una entrevista para la revista TVyNovelas reveló cómo le fueron infiel y cómo se dio cuenta.

Durante la conversación le preguntaron si en algún momento había sufrido alguna infidelidad, a lo que ella respondió: "Sí, me ha pasado muchas veces, incluso en una ocasión un novio me engañó y me di cuenta a los meses que acababa de nacer su bebé; mientras él estaba conmigo, tenía una esposa embarazada. Han sido muchas, incluso en mi canal, Lizbeth Rodríguez, tengo un vídeo en Youtube con un ex que resultó que me engañó con seis, y todo mundo sabe eso porque tiene como 30 millones de vistas", manifestó la mexicana.

La 'chica badabun' reveló que lo que más le gusta de destapar infieles es poder ayudar a las personas que son engañadas abriéndoles los ojos. A su vez también declaró que lo que más le da satisfacción es cuando después de todo el problema, le escriben para comentarle que le darán una nueva oportunidad al amor.

¿Cómo fue que Lizbeth Rodríguez empezó a conducir el programa?, la mexicana cuenta que "Exponiendo Infieles" ya tenía dos capítulos cuando se unió: "La idea se me hacía muy buena, porque ¿a quién de nosotros no nos han sido infiel? Todos hemos padecido esto, y ahora la vida se trata de las redes sociales, todo nuestro mundo depende de eso, te transportas por el celular, te contactas con tu familia por medio de él, entonces todo es digital; de hecho, las infidelidades muchas veces son por ese medio", reveló la actriz.

" Yo he sufrido infidelidad, sé que es algo horrible y es muy feo; tengo muchas amigas que están embobadas con sus novios, y es de “¡amiga, date cuenta!”. El programa es sobre abrirle los ojos a aquellas personas que están enamoradas y desaprovechan la oportunidad de encontrar a alguien que realmente las valore, las aprecie y las quiera", concluyó Lizbeth Rodríguez.

Tres datos que no sabías de Lizbeth Rodríguez, la 'chica Badabun'

-La conductora de "Exponiendo Infieles" apoya a varias causas dentro de Badabun, como orfanatos, personas en estado de emergencia y animales en peligros de extinción.

- Es pareja del 'influencer' Tavo Betancourt, con quien ha trabajado en el canal de Youtube. "Vamos muy bien, la confianza y la comunicación son clave", reveló la mexicana.

-Llegó a Badabun gracias a su amigo Chinchillas, quien conoció en una obra de teatro. Él les presentó a las cabezas del canal de Youtube.