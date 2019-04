Natti Natasha supera el millón de vistas con 'ardiente' twerking desde su cama

La reggaetonera Natti Natasha tuvo genial forma de promocionar su nuevo tema 'Era necesario'. La canción forma parte de su álbum 'IllumiNatti' y la dominicana realizó un twerking desde la comodidad de una habitación.

En solo horas, la intérprete de 'Sin Pijama' superó el millón de reproducciones en su cuenta verifica de Instagram. "Siempre activa, nunca inactiva. 'Era necesario' IllumiNatti", fue el texto que la reggaetonera utilizó para el video que viene causando furor en redes sociales.

Con un top negro y el abdomen al aire libre, Natti Natasha contorneo sus caderas al ritmo de su tema 'Era necesario', cuyas cifras en YouTube superan los 6 millones de reproducciones desde su fecha de publicación.

Desde "Eres la mejor intérprete de reggaetón" hasta "Una diosa convertida en mujer", son algunos de los mensajes que le hacen llegar a la cantante de música urbana a través de los comentarios de Instagram.

Sin lugar a dudas, Natti Natasha ha sabido abrirse su propio camino en el amplio mundo de la música. Así como ella, la colombiana Karol G también forma parte de la considerable lista de mujeres exitosas en el género urbano.

Temas que forman parte de su álbum 'IllumiNatti'

1. Era Necesario (3:07)

2. Deja Tus Besos (3:08)

3. Obsesión (3:13)

4. Pa' Mala Yo (2:41)

5. Oh Daddy (2:58)

6. Soy Mía - Natti Natasha & Kany García (3:41)

7. Me Gusta (3:17)

8. No Voy a Llorar (3:50)

9. Toca Toca (3:07)

10. Independiente (3:06)

11. Lamento Tu Pérdida (2:41)

12. Te Lo Dije - Natti Natasha & Anitta (3:12)

13. Ya Lo Sé (3:17)

14. Quién Sabe (4:29)

15. Devórame (3:26)

16. La Mejor Version de Mí (2:14)

17. Oh Daddy (Spanglish Version) (2:57)

