Ontas: el nuevo reto viral para coquetear con los famosos

Una sencilla pregunta y la unión de dos palabras se convirtió rápidamente en un reto viral que inundó las redes sociales como Twitter e Instagram. Famosos como Drake Bell y Steve Aoki vieron sus bandejas de entrada repletas con fanáticos preguntándoles “Ontas”.

El verdadero significa de 'Ontas' es 'Dónde estás'. Este mensaje hace referencia a los textos enviados para tener sexo de manera casual. Sin embargo, ya que muchas estrellas no hablan español no entienden el verdadero significado de este reto viral que se extendió rápidamente en redes sociales.

De acuerdo al medio de México Mileno, el reto viral inició cuando el influencer Álex Ruiz le envió a la actriz y modelo Lily Collins un mensaje que decía “ontas”. Apenas recibió una respuesta por parte de la estrella de Hollywood, lo compartió en su cuenta de Twitter y animó a sus seguidores a hacer lo mismo.

Casi de inmediato, tanto en Instagram como en otras redes sociales, los usuarios comenzaron a preguntar a sus celebridades favoritas dónde estaban utilizando la peculiar palabra. Muchos famosos aprovecharon en preguntar cuál es el significado de ‘Ontas’, ya que cientos de personas les decían lo mismo, como se ve en las capturas de pantalla.

Alguien me puede explicar por qué tengo miles de mensajes de “ontas?”

Es una moda o algo millenial que no me enteré??