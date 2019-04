Aída Martínez revela en qué mintió durante participación en 'EVDLV' [VIDEO]

Este sábado Latina transmitirá las declaraciones de la trujillana Anyella Grados en ‘El valor de la verdad’. Antes de la nueva emisión del espacio de Beto Ortiz, la modelo Aída Martínez hizo duras confesiones contra el programa.

Aída Martínez se presentó en el programa 'Yo Carlos' donde habló de lo que fue sobre su participación en 'El valor de la verdad' del año 2015, pese a que hace cuatro años firmó un contrato que sería de confidencialidad.

En conversación con Carlos Cacho, la mujer de Chollywood aseguró que en el programa de Beto Ortiz, prácticamente, la obligaron a mentir sobre su sexualidad.

Aída Martínez indicó que a pesar de que no se considera “bisexual”, tuvo que decir lo contrario para no perder todo lo contrario.

"Yo conté cosas muy fuertes, como por ejemplo el tema de mi sexualidad, tuve que mentir. Yo me senté y me dijeron por si acaso la pregunta número 19 dice que tú eres bisexual, y yo le dije 'entonces es una mentira porque no soy bisexual, hoy por hoy yo me declaro heterosexual', y ellos me dijeron 'así que tienes que decir que sí o sino pierdes la plata'”, reveló Aída Martínez en el programa de Carlos Cacho.

Luego recordó cuando le hicieron la polémica pregunta. “Y cuando me preguntaron '¿eres bisexual?', pucha tuve que decir que sí por 25 mil soles (...) Tuve que mentir a nivel nacional. Yo sí dije toda la verdad porque no quería problemas, pero en dos preguntas me salió que estaba mintiéndome a mí misma", sostuvo la joven.

Por último, Aída Martínez indicó que desde que se presentó en ‘El valor de la verdad’, sus seguidores piensan que ella es bisexual. "Eso hizo un cambio total en mi carrera porque ahora todos piensan que soy lesbiana, y cuando voy a una reunión y me dice 'oye,a ¿a ti te gustan las mujeres, no?', y les tengo que explicar", expresó la examiga de Katty García, con quien se la relacionó sentimentalmente.

