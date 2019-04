Silvina Escudero responde a las duras críticas que recibió por la foto del Bailando 2019 [VIDEO]

Silvina Escudero se defendió de los fuertes comentarios que recibió por el vestido que usó en la foto del Súper Bailando 2019, la cual se tomó en el Alvear Palace Hotel, donde se reunieron grandes figuras del medio argentino.

En el programa “Los Ángeles de la Mañana” analizaron los ‘looks’ de las magnas estrellas junto al reconocido asesor de imagen Mariano Caprarola, quien aseguró que Silvina Escudero y Mora Godoy fueron las peores vestidas.

“Todo lo que está mal está puesto en este vestido. Explícame el cierre. El vestido no es lindo, abusa del recorte. Tiene un feo frente y una fea espalda. El final es de madrina”, comentó el experto sobre la foto del Súper Bailando 2019.

En el programa “Por si las moscas”, programa de La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistaron a la bailarina de ShowMatch 2019. “Caparola te criticó el vestido, ¿Cómo llevas esos fuegos artificiales que vienen alrededor del Bailando?", fue consultada.

“"Antes todo lo que decían, yo lo contestaba. Después, durante mucho tiempo, necesité abrirme del medio por los ‘fuegos artificiales’. Por eso, por muchos años no acepté hacer el Bailando. Hoy estoy plantada desde otro lugar”, respondió Silvina Escudero.

“No es que no me importa, porque siempre te interesa lo que tiene que ver contigo, por la gente que te quiere y te acompaña, pero cada uno hace las cosas desde el lugar de uno. Yo me quedo con que la mayoría de las personas que estuvieron ahí, las que me dijeron que el vestido era uno de los más lindos", culminó la bailarina del programa de Marcelo Tinelli.

Silvina Escudero en Instagram

A través de Instagram, la reconocida artista compartió varias fotos agradeciendo la oportunidad y a sus fans: "Que linda aventura la que esta empezando. Acá con parte del elenco, no sé cómo les va a ir a cada uno, solo se que hay mucho talento en los participantes".

Súper Bailando 2019: Jurado

Marcelo Tinelli oficializó al jurado de ShowMatch 2019, los integrantes que decidirán la permanencia de los bailerines serán: Flor Peña, Pampita, Marcelo Polino y Ángel De Brito.