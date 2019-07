Becky G deja conmovedor recordando el cumpleaños de Selena Quintanilla

Selena Quintanilla Pérez sigue siendo tendencia en las redes sociales debido a que la artista estadounidense de ascendencia mexicana hubiese cumplido 48 años, el 16 de abril.

Como era de esperar, los fanáticos de Selena Quintanilla, quien fue asesinada hace 24 años, la recordaron en las redes sociales con emotivos mensajes.

A través de Instagram, la cantante estadounidense Becky G también se sumó a la ola de saludos a la reina del tex-mex, quien sigue vigente gracias a sus éxitos como “Si una vez”, “Como la flor” y “Amor prohibido”.

“You are loved by so many. My inspiration then, now and forever. We love you and we miss you. Happy Birthday Selena (Eres amada por tantos. Mi inspiración entonces, ahora y para siempre. Te amamos y te echamos de menos. Feliz cumpleaños Selena)”, expresó la intérprete urbana sobre Selena Quintanilla, quien habría celebrado su cumpleaños número 48.

Selena Quintanilla es la única artista en la historia en tener cinco álbumes clasificados en la lista de los Billboard 200 en simultáneo. En medio de todos los éxitos y premios, la cantante encontró el amor en el guitarrista Chris Pérez.

Abraham Quintanilla, padre de la artista desaprobaba la relación entre su hija y el artista, por lo que un 2 de abril de 1992 se tuvieron que escapar para poder contraer matrimonio.

Lamentablemente, el matrimonio duró hasta que Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995.

Hasta el día de hoy las canciones de Selena son escuchadas. Su tema "Si Una Vez" tiene más de 47 millones de reproducciones en Youtube.