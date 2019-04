Famosa youtuber mexicana luce irreconocible tras quitarse implantes

La youtuber mexicana Jackie Hernández impactó a sus seguidores en Instagram al lucir orgullosa su cuerpo sin implantes de senos y glúteos que se colocó hace 10 años.

La joven tomó la drástica decisión después de enfrentar problemas de salud. Según contó, luego de la cirugía empezó a sufrir resfriados frecuentes y cansancio extremo debido a que cuerpo estaba rechazando los implantes.

"Así se ve mi cuerpo ‘libre de implantes’. No puedo explicarles lo feliz que me sentí desde que desperté de la cirugía. Es extraño cómo la vida nos hace ver cosas que un día no vimos, y yo no puedo creer que fui capaz de hacerle pasar este mal rato a mi cuerpo con unas bolsas tóxicas de silicona (senos 10 años / glúteos 3)", escribió Hernández en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, adjuntando una foto donde luce al natural.

Asimismo, la mexicana manifestó su felicidad por quitarse los objetos extraños de su anatomía. "Me siento libre. El ver cómo mi cuerpo reaccionó al momento de removerlos fue algo maravilloso. Me siento plena, con más energías y muy feliz. No me arrepiento en lo absoluto de habérmelos quitado".

La modelo, que por el momento cuenta con más de dos millones de suscriptores en su canal de Youtube, aclaró que no está en contra de la cirugías cosméticas, pero siente temor de los efectos secundarios.

"Les estaré preparando un video hablándole más a detalle de mi experiencia explantando para quienes les interese. Gracias por su cariño", finalizó.