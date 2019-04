Yako Eskenazi soprende con look setentero y su esposa elogia sus 'bondades' (VIDEO)

El conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya, Yaco Eskenazi, apareció ayer durante el programa, luciendo un colosal look setentero, a modo de entrenamiento para su próximo ingreso al elenco de la serie De vuelta al barrio y para recibir a la actriz Tatiana Astengo, quien estuvo como invitada.

Tatiana Astengo quien llegó hasta el programa para cocinar, lo hizo luciendo como su personaje de Elvira en la serie 'De vuelta al barrio' y le pidió a Yaco Eskenazi que "se diera una vueltita', tal y como se aprecia en el video subido a través de la cuenta de Instagram del espacio dominical.

Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi, declaró que su consorte siempre ha sido un hombre: "Con mucha gracia. Yaco ha sido un chico dotado desde siempre, de chibolo lo fastidiaban mucho, solo que no suele usar ropa apretadita, pero ahora está a punto de ingresar a De vuelta al barrio así que ya debe ir calentando motores. Ya quiero verlo en la novela, sé que causará sensación", contó.

Además, agregó: "Me encanta mi esposo, me muero por él, yo feliz de que lo vean como 'rico y apretadito', somos una pareja segura, y me encanta que le den halagos".