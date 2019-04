Revela que fue víctima de violencia

La organizadora del Miss Perú fue invitada al programa ‘El valor de la verdad’, pero más allá de contar los ‘secretos’ de las misses, reveló que fue víctima de violencia. “Solo he tenido dos relaciones serias en mi vida… Esta fue una relación que tuve por diez años, fue una relación tóxica, no se lo deseo a nadie. El maltrato psicológico fue enorme”, contó Jessica Newton.

La organizadora del certamen de belleza agregó que su vida corría peligro y que fue por sus hijos que abandonó esa relación. “Alguien que te quiere dañar, que te quiere maltratar, no te ama, y eso debemos entender las mujeres. Yo era atacada constantemente, hasta ahora me acuerdo. Este señor llegó a amenazar a mi madre diciendo que, si me iba, me iba muerta. Cuando mi madre me cuenta eso yo tomo a mis hijos, los subo al carro y me voy para no volver. Lo que yo he vivido fue horrible”.

Dentro de las 18 preguntas que respondió recordó el malestar que causó la filtración de las fotografías que hizo el cirujano que atendió a Maju Mantilla. “Lo que se hizo Maju fueron pequeños retoques, no le hicieron una transformación... Eso fue muy bajo y no lo entiendo hasta el día de hoy”.

Por otro lado, también se refirió a Melissa Paredes, y aseguró que no le quitó la corona del Miss Perú Mundo. “No la conozco, pero sé quién es porque cada cierto tiempo sale a reclamarme. Se me echó la culpa... Pese a todas las barbaridades que ha dicho de mí, debo reconocer que tuvo el valor de retirarse la corona y actuar correctamente”. En el programa también recordaron el concurso con Rosa Elvira Cartagena y su cercanía con el ministro de Fujimori Víctor Joy Way. “Ya te puedes imaginar cómo estaba en mi casa… Era una cosa inmanejable”, agregó Newton. ❖

el dato