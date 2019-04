Luisa Fernanda W toma radical decisión tras polémica con el padre de Legarda

A través de Instagram, la youtuber Luisa Fernanda W anunció que finalmente decidió cancelar el lanzamiento del video de ‘Me Sigues Queriendo’, la última canción que grabó Legarda, luego de una polémica con el papá del fallecido cantante.

“El Equipo Ganador conformado por Luisa Fernanda W, Dejota2021, Itzza Primera y Ryan Roy ha tomado la decisión de cancelar el lanzamiento del video del sencillo ‘Me Sigues Queriendo’ debido a la controversia generada en torno al mismo”, se lee en el anunció que compartió la colombiana en sus redes sociales.

En su comunicado, Luisa Fernanda W hizo hincapié que la razón principal de la cancelación del video se debe a las polémicas declaraciones que hizo don Fabio Legarda.

“No podemos ignorar las declaraciones realizadas por don Fabio Legarda en sus redes sociales y en diferentes medios de comunicación, que desmeritan el trabajo realizado, no sólo por Legarda, sino por todo el Equipo Ganador. Intentamos por todos los medios dialogar de manera respetuosa pero lamentablemente no se logró”, expresó la exnovia del artista que falleció el pasado 7 de febrero.

Luisa Fernanda W aclaró en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, que dicha canción no le pertenece a Legarda, por ello cancelaron el lanzamiento. “‘Me Sigues Queriendo’ es una canción compuesta por Itzza Primera bajo la producción de Dejota2021”, añade en el comunicado firmado por su mánager Cindy Restrepo.

Junto al anuncio compartido en Instagram, Luisa Fernanda W manifestó: “‪Toca aprender a soltar, y eso también implica soltar hasta tus proyectos más amados. En esta vida nada ni nadie es de uno... así que con mucha pena me toca decirle adiós también a esta canción. ‬ ya lo peor pasó, y espero que entiendan que lanzar un sencillo o no, no puede ser más triste que lo sucedido”.

Papá de Legarda cuestionó a Luisa Fernanda W

Luego de que la exnovia del fallecido cantante publicara un adelanto de "Me sigues queriendo", último tema que la youtuber grabó con el artista urbano, don Fabio Legarda se mostró en contra de la youtuber y aseguró que la joven lucra con la muerte su hijo, quien dejó de existir a los 29 años a causa de una bala perdida en Colombia.

"Es triste, las personas desengañan, hacen tributo personal sobre el dolor, la vida y el esfuerzo de otros. El video debe corregirse o no hay video", fue el primer mensaje de don Fabio en Instagram.

"Revisé el video y Legarda, todo el esfuerzo de una vida es proyectado en el 0.001 del tiempo total del video. Dos segundos que se desvanecen. Es doloroso y terrible para mí. Es un golpe bajo a la memoria de alguien que dio tanto amor a su equipo", agregó el papá del cantante.

Luisa Fernanda W da detalles de la última canción que grabó junto a Legarda