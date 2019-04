Hermana de Romina Lozano arremete contra Jessica Newton por polémica confesión

Cinthia, hermana de Romina Lozano, llamó "polígrafo malogrado" al aparato que utiliza el programa ‘El valor de la verdad’ para detectar si una persona miente o dice la verdad al ser cuestionada por algo.

A través de Instagram, la hermana de la Miss Perú 2018 cuestionó duramente a Jessica Newton, luego de que esta contara que Romina Lozano despreció los vestuarios diseñados por Maritza Mendoza.

“¿Usaste vestidos de segunda mano para vestir a Romina Lozano?”, fue la pregunta que Beto Ortiz le formuló a Jessica Newton. Tras responder con un “no”, la exreina de belleza reveló cómo se originó el conflicto.

“A Romina no se se le hizo solo un vestido, sino todo un ajuar para que vaya a competir al Miss Universo (...) Como muestra de agradecimiento, invito a Maritza Mendoza a que vaya a verla a competir en Tailandia. Llego a Tailandia y ella me dice: ‘Jessi, yo no me voy a poner la ropa de Maritza’. Yo le pregunto por qué no te quieres poner (el vestido) y ella dice: ‘no me gusta las transparencias’”, contó Jessica Newton, sentada en el sillón rojo.

“Pero si no te gustan las transparencias, por qué no dijiste antes, has tenido todo este tiempo para hacerte un ajuar completo”, fue la supuesta respuesta de Romina Lozano a la directora del Miss Perú.

Finalmente Jessica Newton contó que para la entrevista personal, Romina se puso el sastre blanco que María José Lora utilizó en el Miss Grand Internacional.

En otro momento, la exreina de belleza aseguró que quedó con el “corazón roto” por lo que la modelo hizo con Maritza Mendoza. “No entiendo qué pasó con Romina Lozano, si alguien la asesoró mal, si alguien le dijo algo, nunca más hablé con ella. ¿Si la bloquié de mis redes sociales? Sí, porque detesto las mentiras, no las soporto”, dijo.

“Yo la he cubierto siempre… pero en la vida uno tiene que ser agradecida”, añadió Jessica Newton sobre la joven que nos representó en el Miss Universo.

Hermana de Romina Lozano no se queda callada

Tras 'El valor de la verdad', la hermana de Romina arremetió contra la organizadora del famoso concurso. "Polígrafo malogrado [...] Eso no dijiste, tu programa entero lo tenemos", escribió Cinthia Lozano Saldaña en Instagram.

"Qué rico lucrar con la vida privada de otros", agregó.