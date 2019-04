Demi Lovato impacta con radical cambio de look tras superar adicción de drogas

La cantante Demi Lovato se realizó un radical cambio de look y causó revuelo entre sus más de 70 millones de seguidores en Instagram.

La joven artista de 26 años, quien el año pasado ingresó a un centro de rehabilitación por sus adicciones a las drogas y que casi le cuesta vida, decidió dejar a un lado su larga melena para lucir un estilo muy parecido a su colega Dua Lipa.

Al parecer a Lovato le gustó el cambio, pues usó sus historias de Instagram para subir fotos de su nuevo look y recibió miles de comentarios positivos.

Demi decidió poner su pelo en las manos de Nine Zero One Salon, donde la atendió Amber Maynard Bolt. La estilista compartió en redes sociales una imagen de cómo se veía el pelo de la artista antes de pasarle las tijeras.

Cabe mencionar que, tras salir de rehabilitación, Demi fue duramente criticada por haber ganado unos cuantos kilos. La estrella fue señalada por usuarios en redes sociales, quienes no perdonaron que haya descuidado su imagen. Sin embargo, los seguidores de la cantante salieron al frente para defenderla.

La artista ha mantenido un perfil bajo desde el suceso, únicamente volvió a Instagram para exhortar a sus seguidores a votar subiendo una foto de ella misma votando.

La intérprete de ‘Sorry Not Sorry’ ha confesado en varias entrevistas que fue víctima de bullying en su adolescencia, lo que sin duda afectó su estado emocional hasta llevarla a la adicción. En sus redes sociales, la cantante siempre comparte mensajes de aceptación, pues es consciente que ella es una imagen para sus seguidores.

