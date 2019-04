Estrenan película donde la heterosexualidad es taboo

'Love is all you need?', está basado en el cortometraje homónimo de Youtube que tuvo millones de visitas. El filme presenta un mundo donde los heterosexuales deben enfrentar las mismas adversidades que han padecido las personas homosexuales a lo largo de los años.

Allí, Jude Klein (Briana Evigan) es la mariscal de campo del equipo de fútbol de su escuela, lleva una vida normal, una chica popular, con una novia hermosa (Emily Osment). Pero todo comienza a tornarse diferente cuando conoce a Ryan Morris (Tyler Blackburn), quien despierta algo que siempre estuvo latente en su interior. La confusión, prejuicios, y religión comenzarán a atormentarla cuando se vea atraída hacia él. Luego de que su relación se haga pública, la gente comienza a acosarlos tanto psicológica como físicamente.

En paralelo, Emily Curtis (Kyla Kenedy), una niña pre-adolescente que lleva una vida común y corriente, entabla una amistad con uno de sus compañeros de clase luego de ser expulsada del equipo de fútbol del colegio. Cuando la hermana de su compañero se pone al tanto de esta relación, comienza a acosar a Emily junto con sus amigos. 'Love is all you need?', está dirigida por Kim Rocco Shields, cineasta galardonada y reconocida internacionalmente.Se enfoca en enfocar temas controversiales. Especializada en teoría del cine por la Universidad de California en Santa Bárbara, comenzó como supervisora ​​de guiones para directores, incluido J.J. Abrams y Gore Verbinski. En 2007, Shields lanzó su primera compañía de producción, Wingspan Pictures, que produce medios digitales innovadores, incluido el cortometraje viral 'El amor es todo lo que necesitas'. El estreno es el martes 16 de abril a las 6:45 p.m. por SundanceTV.