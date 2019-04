Alessandra Fuller sobre Flavia Laos: "No tengo problemas en trabajar con ella"

Alessandra Fuller, una de las figuras de la sintonizada serie 'Ven baila quinceañera', protagoniza la película 'A tu lado', que se estrenará en Japón, Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein y Alto Adigio, pero también la telenovela 'Princesas' de América Televisión, inspiradas en las historias de Disney. La actriz volverá a compartir guion con Mayra Goñi y Flavia Laos.

"Sí, actualmente estamos distanciadas. No hay una amistad definitivamente y no tengo problemas en decirlo porque no voy a mentir, tampoco me gusta maquillar la realidad. Simplemente, si me preguntan qué pasó, no diré el motivo, pero sí, no somos amigas. La razón prefiero reservármela porque siento que es algo privado y para no contar cosas de otras personas prefiero callar. Soy de la filosofía de que hay que entregar amor, esto es un círculo, todo te regresa. Por eso prefiero comentar solo cosas positivas. Solo desearles lo mejor, siento que son chicas muy talentosas y nada, a pesar de equis motivos, siempre les voy a desear lo mejor", dijo en entrevista con el diario La República.

Sin embargo, la figura juvenil contó que ha tenido un acercamiento con Laos. En ficción, tanto ellas como Mayra Goñi, interpretarán a una protagonista de un famoso cuento infantil. "Creo que lo personal no tiene que afectar lo profesional. Las tres somos profesionales y podemos llevar de la mejor manera un proyecto para que este salga adelante sin que los temas personales puedan interferir. No tengo ningún problema en trabajar con ellas porque, finalmente, el respeto es la clave de todo y eso no va a faltar"