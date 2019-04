Jefferson Farfán se confiesa tras ser relacionado con Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán continúa siendo el centro de atención de los medios tras el fin de su relación con Ivana Yturbe. El jugador de la selección tuvo que soportar insultos tras la presunta infidelidad, pero hoy ya habría superado el difícil momento.

Durante los últimos días la prensa de espectáculos sorprendió a los fanáticos de la 'foquita' al relacionarlo nuevamente con la cantante Yahaira Plasencia, personaje con quien mantuvo una relación de varios meses y la oficializó como su novia. Pese a la buena relación que ambos presentaban, todo llegó a su fin tras revelarse que la salsera le habría sido infiel con un jugador de la segunda división.

Hoy tras especularse que la cantante viajó a Madrid para luego ir a Rusia y reencontrarse con Jefferson Farfán, el jugador rompió su silencio y se pronunció ante su amigo el 'Zorro' Zupe, dejando en claro que está "harto" de que lo sigan vinculando con su expareja, pese a que ya pasaron más de 3 años.

“El día que escuché eso (posible encuentro entre Yahaira Plasencia y Jefferson), lo llamé (a Farfán) y hablamos. Me dijo que estaba harto de que cada vez que ella (Yahaira) viaja a un sitio, lo involucren. Me aseguró que no tiene nada con ella, le creo y espero que sea así”, manifestó el amigo del seleccionado nacional, quien pese a lo dicho, espera que "no tropiece otra vez con la misma piedra".

El polémico amigo de la farándula peruana dejó en claro que comparte la misma opinión que el Cuto Guadalupe tiene sobre Yahaira Plasencia. "Todo es marketing, ella (Plasencia) también quiere desfilar por una alfombra roja como Daniela Darcourt, que es la que está sonando ahora y no por sus escándalos o amores. Eso (éxito de Daniela) la debe tener loca", sentenció.

¿El 'Loco' Vargas cautivado por Yahaira Plasencia?

En el programa "Mujeres al mando" presentaron un informe de la actividad que tiene el futbolista Jefferson Farfán, expareja de Yahaira Plasencia, en la red social Instagram. Se resaltó que los chicos reality Ivana Yturbe y Mario Irivarren no le han quitado el 'follow' al futbolista.

Haciendo una comparación con la cuenta de la salsera peruana se descubrió que Yahaira Plasencia tiene un admirador que no duda en manifestarse en sus candentes fotografías. El deportista Juan Manuel 'El loco' Vargas es el autor de los "me gusta" en las publicaciones sensuales que realiza la cantante.