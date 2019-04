Jazmín Pinedo y Karen arremeten contra Magaly Medina por hacer grave acusación

Magaly Medina sorprendió a todos sus televidentes al lanzar un fuerte comentario contra el programa 'Mujeres al Mando', debido a que la periodista acusó que las conductoras del espacio de Latina desacreditaron la denuncia por violación interpuesta por la Miss Trujillo Claudia Meza. Ante la grave acusación, Jazmín Pinedo y Karen Schwarz.

"Es asombroso cómo programas que se dicen tener 'Mujeres al mando' intentan desacreditar una denuncia tan grave de violación, que es una forma de maltrato, señoritas ¿Cómo es posible que en su canal de TV sea tan poco empáticas con esto?", manifestó enojada la popular pelirroja, quien recibió una contundente respuesta por parte de las conductoras.

Ante los ataques en su contra, Jazmín Pinedo y Karen Schwarz no se quedaron de brazos cruzados y decidieron responder con fuerza a la conductora de 'Magaly TV, la firme'. "Estamos frente a una cámara y tenemos la responsabilidad de comunicar y dar la información que se dé sobre el caso. No podemos ponernos de un lado ni del otro. Cuando un juez dictamine quién ha hecho algo malo y cuál va a ser su castigo, recién podremos comentar a ciencia cierta sobre lo que ha pasado", sentenció la popular 'Chinita', quien dejó en claro que se trata de un proceso en investigación.

Por su parte, la modelo Karen Schwarz también decidió pronunciarse al respecto, afirmando que se trata de un tema que no es de la farándula, sino de una problemática social que va en aumento: "Yo creo que este no es un tema de canales, esto no es un tema que este canal tiene una verdad y el otro tiene otra, es un tema de que todos queremos llegar a una verdad y saber realmente lo que pasó", manifestó en 'Mujeres al mando'.

Karen no dudó en invitar a la modelo Claudia Meza para sentarse en el programa y cuente su verdad tras lo sucedido, ya que será bien recibida en cualquiera de los espacios que Latina lanza al aire.

El ataque de Magaly Medina