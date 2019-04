Miguel Bosé persigue a Michelle Bachelet por alarmante motivo

El cantante Miguel Bosé continúa causando revuelo en Twitter, por las constantes publicaciones en las que persiste en comunicarse con Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

Desde hace ya varios meses, el artista español viene reclamando públicamente que el organismo internacional acuda a Venezuela para conocer de cerca la crisis política, social y económica que afronta el país.

Enterado de que Michelle Bachelet se encuentra en México en un viaje oficial en su labor como diplomática, Bosé ha decidido tomar cartas en el asunto y buscar por su cuenta a la expresidenta de Chile.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el intérprete de 'Amante Bandido' compartió un video en el que aparece entrando a un hotel donde aparentemente estaría hospedada Bachelet. "Estamos en Ciudad de México, donde se dice que está Michelle. Me he enterado cuál es el hotel donde se está quedando. Estoy recibiendo apoyo de amigos mexicanos, chilenos, venezolanos, españoles e italianos. Ya estamos aquí a pie del hotel", señala Bosé al inicio de la grabación.

En las imágenes, se ve al cantante preguntar por la exmandataria chilena. El recepcionista llama a la habitación de la expresidenta, pero no logra localizarla. Tras este suceso, el artista asegura que continuará siguiendo los pasos de Michelle Bachelet, hasta encontrarla.

La semana pasada, Bosé publicó otro video en el que aparece recorriendo un cuarto a oscuras con una vela mientras susurra "Michelle" y otro en el que finge tener una pesadilla mientras grita que Bachelet no llega a Caracas.

Me está quitando el sueño. No va a Caracas. Me han dicho. #BacheletDóndeEstás pic.twitter.com/pj1dTorvMi