Conoce a Bone Crew, la primera banda que toca “Trap Metal”

Pocas veces se ve una sintaxis tan peculiar en aras de expandir los confines de la música, como en su momento fueron las propuestas fusión de blues con hip hop o reggae o soul o jazz, o incluso la tecnocumbia en el Perú. Y este es el caso de Bone Crew, la primera banda de Trap Metal del mundo.

El arriesgado proyecto es una colaboración entre el cantante de la banda norteamericana de metalcore Attila, Chris Fronziak, y el rapero Da Boi J. El dueto viene trabajando desde mediados del 2018 bajo el sello de Stay Sick Recording, y aunque su popularidad crece como la espuma gracias a sus videos en Youtube, no podemos decir lo mismo de su aceptación en circuitos tradicionales.

La agrupación utiliza ritmos y elementos de hip hop con guitarras de bajo tono y voces ásperas. Por muy familiar que parezca esta comparación, este nuevo género no guarda relación directa con el New Metal, género que también incorpora al dub del hip hop elementos de música pesada con bandas como Deftones, Korn o Slipknot.

El Trap Metal directamente profesa líricas sexualmente explícitas y hace de la guitarra, el bajo y la batería parte del escenario a modo de sampling. Incluso, se animan a utilizar “growling” en diferentes niveles durante su performance, una forma particular de canto que engrosa la voz hasta hacerla rasposa.

"He estado trabajando en este proyecto durante más de un año y ha sido difícil mantenerlo en secreto. Ahora estoy listo para que el mundo lo escuche. Saluda a Bone Crew. Esto es Trap Metal”, disparó Fronzak. El 27 de abril será su primera presentación en vivo en el festival So What Music Festival en Dallas.