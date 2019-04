Paloma Fiuza lanza inesperado mensaje tras terminar con Facundo González

Paloma Fiuza sorprendió al referirse a su expareja, Facundo González, quien viene teniendo gran éxito por su participación en el programa 'Guerreros: El Clásico de los andes' en Colombia.

Luego de que surgieran rumores que afirmaban que el argentino se llevaba muy bien con las competidoras de dicho reality, el popular 'Wacho' aseguró que se encuentra tranquilo, ya que su relación con la modelo terminó hace muy poco.

Al ser abordada por las cámaras de 'América Espectáculos', la brasileña se mostró contenta por el logro de su exenamorado y no tuvo problemas en desearle lo mejor. "Me parece bien por él. Le deseo lo mejor igual. No quiero hablar del tema, él es divertidísimo también", manifestó.

Según comentó, Facundo es libre de hacer con su vida lo que mejor le parezca, al igual que ella. "Tiene todo el derecho de hacer su vida, así como yo tengo la mía. Le deseo lo mejor del mundo", expresó la competidora de 'Esto es Guerra'.

Paloma Fiuza dijo que está aprovechando su soltería para dedicar mayor tiempo a sus amistades y proyectos personales. "Ahora que tengo más tiempo, he dedicado más tiempo a mis amigas porque no las veía hace tiempo, sigo con mis eventos y con 'Esto es guerra', y eso a mi me encanta", señaló.

Además, se mostró entusiasmada porque tiene planeado juntarse con la también modelo Angie Arizaga para crear contenido y publicarlo en Youtube. "(Con Angie) somos amigas hace tiempo y ahora estamos trabajando en un proyecto juntas", precisó la brasileña.

