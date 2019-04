Gisela Valcárcel lanza promoción de El Artista del año con posibles convocados

Gisela Valcárcel presentó la promoción oficial de El artista del año, a través de su cuenta de Instagram, en la que se le vio acompañada por conocidas figuras del espectáculo como Daniela Darcourt, Natalie Vértiz, Melissa Paredes, Sheyla Rojas, Cielo Torres, Shantall Young, quienes podrían formar parte del cartel de participantes.

"¡Con mucha emoción comparto con ustedes el video con el cual nos acercamos a nuestro debut! Muy pronto, un nuevo show de talentos, donde verás a los que imaginaste y a los que quizá pensaste jamás estarían en la pista .. VUELVE EL ARTISTA DEL AÑO AQUÍ ALGO DE LA FIESTA EN LA QUE NO PODÍAN DEJAR DE ESTAR ELLOS LISTOS PARA BRILLAR? Gracias @shantisworld por la canción, eres un hit!", escribió Gisela Valcárcel en Instagram.

La canción que se escucha en la promoción del programa titulada 'Tienes que brillar', es creación de Shantall Young, quien en esta ocasión, la entonó junto a los ganadores de las dos temporadas pasadas, Daniela Darcourt y Pedro Loli. "Que mi canción haya sido elegida es un sueño hecho realidad. La creé inmediatamente después de salir del programa junto a Jesús "El Viejo" Rodríguez, y aquí cuento mi experiencia, sé que toda persona que pasa por esta pista sentirá bendiciones pero también vivirá altos y bajos. Crear esta canción me demostró que fuera de si gané o perdí, me llevé demasiado", cuenta Shantall. Cuando se le preguntó si volvía al programa respondió: "Si lo hago, ya no entraría para ser coach de canto, estaría frente a las cámaras porque el público es el que me ha dado la fuerza para seguir creciendo y quiero trabajar para ellos".

Daniela Darcourt, también deslizó la posibilidad de ser parte de la nueva temporada de El Atista del año'. "Me encantó entonar la canción de la promoción junto a Pedrito y Shantall. Y si hablamos de un posible regreso te diré que me encantaría ser nuevamente parte del programa porque es una experiencia bonita, agotadora pero chévere porque aprendes un montón, pero como soy consciente de que en este momento mi carrera está despegando, el tema internacional está bastante fuerte, entonces tendría que organizar los horarios muy bien",dijo la intérprete quien no descartó hacer el trabajo de coach.