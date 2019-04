Rodrigo González arremete contra 'La Chama' tras bromear con beber 'Jagger'

'La Chama' Alexandra Méndez fue duramente criticada por el conductor Rodrigo González. La figura de televisión, quien participó en la polémica 'fiesta del terror', estuvo el fin de semana animando un evento en una discoteca al interior del país.

El programa 'Válgame Dios' emitió algunas imágenes para mostrar como la modelo realiza su show . Sin embargo, el conductor de Latina mostró su incomodidad al oír a la amiga de Nicola Porcella bromear con la bebida 'Jagger'.

"'La Chama' en evento del fin de semana. Si nos pareció innecesario ver a Nicola Porcella repartiendo 'Jagger'. 'La chama' no está como para hacerse la chistosa de esta manera. No sé si no tiene otro recurso, pero vamos a verlo", se le oye decir al conductor antes de lanzar las indignantes imágenes.

"Las veo activadas. ¿Dónde están las mamacitas? ¿Quién quiere una botella de 'Jagger' hoy? ¿Quién quiere una botella de 'Jagger' hoy?¿Quién?", insistió 'La Chama' en el local nocturno.

Sin embargo, Rodrigo González, tras ver el video, manifestó su punto de vista sobre el hecho en particular que ha generado más de una reacción.

"¿Se lo dirá la gente con la que trabaja: 'di esto para llamar la atención'? No sé, si hay un proceso en curso y todos saben que es un tema sensible y sobretodo hay un tema de abuso de por medio. Para muchas personas, las personas del espectáculo no merecen respeto", se le oye decir al conductor de 'Válgame Dios'.

"Ella pertenece al mismo medio en donde se está desarrollando esta denuncia, debería tener un poco más de prudencia", expresó Rodrígo González al ver las imágenes de la popular 'Chama'.

La bebida 'Jagger' es polémica porque la usaron en la sonada celebración de Asía, donde Alexandra Méndez, Poly Ávila, Claudia Meza, Nicola Porcella y otros personajes asistieron. Dicho evento concluyó con líos judiciales luego que dos de las asistentes denunciaron que el licor tendría drogas e indicaron una presunta violación por parte del dueño de la casa.

