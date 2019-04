Beyoncé tendrá su propio documental en Netflix; conoce de qué tratará [VIDEO]

La histórica participación de Beyoncé en el Festival de Coachella 2018, donde ofreció un impresionante concierto junto a sus excompañeras de Destiny's Child, hizo que Netflix se interesara por rodar todo el espectáculo, considerado como uno de los más históricos del famoso evento californiano, con el fin de proyectarlo en un gran especial que se planea transmitir a partir del 17 de abril.

“Homecoming” es el nombre de la producción especial, protagonizada por Beyoncé, que lanzará Netflix en unos días, y de la que ya ha dado a conocer algunos adelantos a través de un tráiler que publicó en sus redes sociales el último domingo.

“La aclamada presentación de Beyoncé en Coachella a través de una mirada íntima y emotiva… que rindió homenaje a los colegios y universidades para negros en Estados Unidos” … así como “descubrir el camino recorrido desde la concepción creativa hasta el nacimiento del movimiento cultural”, escribió Netflix en un comunicado.

En el tráiler del documental, que dura aproximadamente un minuto y medio, se ve cómo la cantante entrena y ensaya para su gran actuación en el festival de música. También aparecen imágenes de ella junto a sus compañeras, su marido Jay Z, su hija Blue Ivy y sus gemelos, Sir y Rumi.

El concierto de Beyoncé en el Festival de Coachella 2018, que tuvo a decenas de bailarines y al que fueron más de 100 000 asistentes representa la primera reunión de Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams desde que actuaron en la final de la Super Bowl en 2013.

Pero este no el primer documental dedicado a un cantante o diva del pop que lanza Netflix. Así como Beyoncé, Lady Gaga, quien la sustituyó en Cocahella 2017 -debido a que la intérprete de “Single Ladyes” estaba embarazada- también tuvo su propio documental en septiembre de 2017, titulado Gaga: Five Foot Two (Gaga; 1,57 metros).

Otro de los documentales de artistas -difundidos por la plataforma de streaming- que han causado furor en el mundo, es el de la vida del Sol de México, Luis Miguel. y una película acerca de la banda Mötley Crüe, estrenada hace pocas semanas.

Mira el tráiler de Netflix que protagonizará Beyónce y que sus fanáticos podrán disfrutar a partir del 17 de abril.