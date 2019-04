Cristiano Ronaldo y su novia muestran nueva faceta como cantantes [VIDEO]

El futbolista de la Juventus Cristiano Ronaldo mostró una faceta poco conocida al lado de su novia, Georgina Rodríguez, y causó furor entre sus fieles seguidores.

El portugués utilizó su cuenta de Instagram para compartir videos donde hizo alarde de sus dotes para el canto.

En el clip se pudo observar al crack manejando su lujoso auto Rolls Royce mientras coreaba el tema 'Need Your Love' de Marc Et Claude. Mientras que Georgina Rodríguez hizo lo suyo, pero con un estilo más latino, pues eligió 'Bella' de Maluma y Wolfine.

En la parte de atrás del auto se apreció al primogénito del futbolista, Cristiano Ronaldo Jr, quien también se animó a deleitar con su voz al estilo 'Like a Light' deTravis Scott y Drake.

Cabe mencionar que los videos fueron grabados por la modelo, quien iba de copiloto.

En pocas horas, el divertido clip superó los 4 millones de "me gusta" en Instagram y los comentarios halagadores no tardaron en llegar.

Hace poco, Georgina reveló para la prestigiosa revista 'Elle' que se enamoró a primera vista del ex jugador del Real Madrid.

"El primer encuentro con Ronaldo fue en Gucci, donde trabajé como dependienta. Días después nos volvimos a ver en el evento de otra marca y fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente más relajado, fuera de mi lugar de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos", contó.

Asimismo, la modelo 25 años aseguró que existe una gran química con Ronaldo. "Nos entendemos muy bien. Somos muy combativos y perseverantes. Nunca nos rendimos", añadió.

De esta manera, Cristiano y Georgina dejan en claro que gozan de unas de las relaciones más sólidas del espectáculo.