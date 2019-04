Laura Bozzo hace impactante revelación: "Estuve muerta 20 minutos" [VIDEO]

La presentadora de televisión, Laura Bozzo, concedió una entrevista para el portal 'Infobae', donde habló de todo: fracasos, infidelidades y traiciones.

La 'abogada de los pobres' reconoció que tiene un panorama muy desolador a cuanto se refiere a la lealtad, pues confesó que vive sola por las constantes traiciones que sufrió a lo largo de su vida.

“Me han traicionado parejas, me ha traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Preferiría un perro antes que tener un hombre en mi cama”, comentó Bozzo.

Pero el drama no acabó allí, ya que Laura se quedó sin conducción luego que su programa en Televisa saliera del aire, además, se sometió a una operación que casi le cuesta la vida, pues le perforaron el intestino y pasó meses con un hueco en el estómago.

“Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga", relató la presentadora.

Sin embargo, lo que más le dolió fue la traición de Cristian Zuárez, con quien compartió 16 años años de su vida.

"Me entero que tenía una relación paralela con una argentina en Miami donde yo no podía entrar porque no tenía visa. Hoy vive con esa mujer, y durante varios años estuvo conmigo y con ella a la vez", manifestó.

