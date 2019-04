Ricardo Morán da contundente respuesta a usuario que le preguntó por 'Yo Soy'

Ricardo Morán sorprendió en Twitter con la inesperada respuesta que dio cuando fue consultado sobre el inicio de la nueva temporada de 'Yo Soy'. El productor de televisión dio el insólito mensaje al anunciar que ya se habían seleccionado a los participantes del programa de Latina.

"Ya están escogidos los 24. 'Yo Soy'. Ojalá les guste esta temporada tanto como a nosotros nos gustó hacerla", escribió en la antes citada red social.

Al ver la publicación, la usuaria Diana Negreiros decidió preguntar qué fecha sería la elegida para el regreso de 'Yo Soy' a la pantalla chica. "Seguro que si. Por cierto, ¿cuándo inicia la temporada?", comentó la cibernauta. Tras leer el mensaje, Morán lanzó una contundente respuesta que dejó atónitos a todos sus seguidores. "Será un secreto por ahora. En todo caso, pronto no es", manifestó enfáticamente.

Otro usuario, identificado como Ronald Farfán, también se comunicó con el productor para consultarle en qué momento se estrenará una nueva temporada de 'La Voz Perú'. "¿Y La Voz Perú como para cuándo?", preguntó Farfán, a lo que Morán contestó "No creo que sea este año".

Ricardo Morán toma drástica decisión en redes sociales

Hasta hace una semana Ricardo Morán estuvo promocionando los castings para 'Yo Soy' a través de sus redes sociales. Sin embargo, recientemente borró gran parte de las publicaciones que tenía en su cuenta oficial de Instagram, entre los que se encontraban algunos adelantos de la producción.

¿Quién será el nuevo conductor de 'Yo Soy'?

Aún se desconoce la identidad de la persona que conducirá la nueva temporada de 'Yo Soy'. Recordemos que Adolfo Aguilar, quien durante varias temporadas estuvo al frente del programa de imitación, anunció hace aproximadamente dos meses su retiro de la televisión. "No sé (si sigue 'Yo Soy'), yo no voy. Pero es un lindo programa, es un programa que no debería desaparecer. Yo creo que porque no esté el presentador, no significa que no esté 'Yo Soy'", escribió a través de Instagram en aquella oportunidad.

Tras este anuncio, se especuló que Nicola Porcella sería quien asuma la batuta en el espacio televisivo; sin embargo, estos rumores fueron descartados por el propio Ricardo Morán en Instagram. "En relación a 'Yo Soy' al menos, este año no acertaron ni una vez", expresó.

