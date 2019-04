Chrarlize Theron se cansa de su soltería y busca su "príncipe azul"

La actriz Charlize Theron dejó atónitos a sus fans al hablar sobre su situación sentimental. La ganadora del Óscar reveló en Entertainment Tonight cómo es que le va en el amor últimamente.

La artista de 43 años aseguró que hasta el momento no encuentra ningún "valiente" que tome valor para invitarla a salir.

"He estado soltera durante 10 años. Estoy soprendentemente disponible", manifestó en entrevista con el citado medio.

Además mencionó que uno de sus principales inconvenientes para poder empezar a salir con alguien es que los hombres se sienten intimidados porque ella es una mujer fuerte en Hollywood, industria que se caracteriza mayormente por la predominancia masculina. "No sé ni como me contestan. Les asusto. Es que hay que ser valiente para sentarse delante de mi", manifestó Charlize Theron.

La intérprete originaria de Sudáfrica exageró al mencionar que se encuentra soltera hace 10 años, ya que solo en 2015 terminó su última relación con el actor Sean Penn, de 56. Además, mantuvo un largo romance de 8 años con el también actor Stuart Townsend, a quien conoció durante el rodaje de la película 'Atrapada' en 2002.

La actriz es madre soltera de dos pequeños, Jackson, de siete, y August, de tres. "Adoro a mis hijos. Nadie me hace reír como ellos. Me han cambiado la vida. Pero a veces estoy que me quiero morir. Menos mal que tengo una madre que vive en la misma calle y le encanta hacer de abuela", comentó la artista.

Charlize Theron ha sido vinculada sentimentalmente con Alexander Skarsgard, de 42, y recientemente con Brad Pitt, de 55; incluso se llegó a decir que ella y el exesposo de Angelina Jolie estuvieron juntos después de un anuncio de la compañía de relojes Breitling. Sin embargo, ninguno de los artistas confirmó un posible romance.

Charlize se encuentra a la espera del estreno de su más reciente film: 'Long Shot', el próximo 3 de mayo. La cinta relata una historia de amor entre Charlotte Field (Charlize Theron), una exniñera que se convierte en secretaria de Estado de los Estados Unidos, y Flarsky (Seth Rogen), un periodista de izquierda y desempleado.

Mira aquí el tráiler de 'Longshot'