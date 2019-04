Susy Díaz sorprende en Instagram al bautizarse en el río Jordán

La polémica Susy Díaz suele cautivar a sus seguidores en Instagram al publicar imágenes de su día a día, sus eventos, y los viajes que realiza al interior y al exterior del país. Esta vez no fue la excepción, ya que la rubia viajó a la ciudad de Jerusalén en Israel y compartió fotos y videos de su visita, durante la que además aprovechó para bautizarse, al mismo estilo de Jesucristo.

La excongresista hizo públicas las instantáneas de los momentos antes, durante y después de la ceremonia donde recibió el sacramento cristiano, junto a su pareja, el empresario Walter Obregón, de 25 años.

"Ceremonia de mi bautizo en el Río Jordán", "En el Río Jordán ya bautizada que lindo", Ingresando al Río Jordán para mi bautizo", "El padre me quería exorcizar pero felizmente me bautizo que lindo", "Preciso momento que el padre me quería sumergir pero me dio miedo", fueron las citas que escribió Susy Díaz en Instagram al lado de las fotos de su bautismo que compartió con sus miles de fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram.

Los cibernautas no desaprovecharon la oportunidad para expresarle sus buenos deseos a la rubia. "Que dicha bautizarse ahí. Besos, Susy", "Que bueno que te hayas bautizado en el río Jordán. Mereces eso y mucho más", "Que bueno Susy que ahora se te vea con tu pareja, sobre todo en un acontecimiento muy importante, disfruten su viaje", fueron algunos de los comentarios que colocaron en las publicaciones de la exparlamentaria.

Susy Díaz se bautiza en el río Jordán